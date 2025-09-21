Kristoffersson İstanbul'da 8. Kez Dünya Rallikros Şampiyonu

İstanbul'daki FIA Dünya ve Avrupa Rallikros finalinde Johan Kristoffersson, kariyerinin 8. dünya şampiyonluğunu ilan etti; organizasyon 22 bin seyirci ağırladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 20:31
Kristoffersson İstanbul'da 8. Kez Dünya Rallikros Şampiyonu

Kristoffersson İstanbul'da 8. Kez Dünya Rallikros Şampiyonu

FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası'nın İstanbul'daki finali tamamlandı. İki gün süren yarışların sonunda Johan Kristoffersson, kariyerinin 8. FIA Dünya Rallikros şampiyonluğunu ilan etti.

Organizasyon, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenlendi. Yarışlar yarı asfalt yarı toprak parkurda yapıldı ve etkinlikte 22 bin bilet satıldı.

World RX of Türkiye'de rallikrosun yıldızları izleyenlere adrenalin dolu mücadeleler sundu; organizasyon drift şovlarıyla da renklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Ülkemizde ağırladığımız Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın Asbaşkanı ve diğer üst düzey yöneticileri tarafından sezonun en başarılı rallikros organizasyonu olarak değerlendirilen hafta sonunda dolu tribünler önünde çok çekişmeli mücadeleler izledik. Organizasyona destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, görevlilerimize, medya mensuplarımıza ve iki gün boyunca tribünleri doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm seyircilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Final Sonuçları

World RX1 (5. ayak)

1. Johan Kristoffersson - İsveç

2. Niclas Grönholm - Finlandiya

3. Ole Christian Veiby - Norveç

World RX1 (6. ayak)

1. Ole Christian Veiby - Norveç

2. Johan Kristoffersson - İsveç

3. Niclas Grönholm - Finlandiya

Euro RX1

1. Damian Litwinowicz - Polonya

2. Tamás Kárai - Macaristan

3. Mika Liimatainen - Finlandiya

Euro RX3

1. Rytis Gurklys - Litvanya

2. Nicolas Geleyns - Antigua ve Barbuda

3. Andrea Soza - Portekiz

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı: "Şampiyonluk kupasını 3 başkan kaldırırız"
2
Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Oldu
3
Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Oldu
4
Sakaryaspor 2-1 Amed Sportif Faaliyetler — Trendyol 1. Lig 6. Hafta
5
Palut: Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Alınan Puanı Kazanç Sayıyoruz
6
Selçuk İnan: Her şeyi denedik ama 3 puanı alamadık | Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor
7
Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe — Trendyol Süper Lig 6. Hafta (İlk Yarı)

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü