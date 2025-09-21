Kristoffersson İstanbul'da 8. Kez Dünya Rallikros Şampiyonu

FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası'nın İstanbul'daki finali tamamlandı. İki gün süren yarışların sonunda Johan Kristoffersson, kariyerinin 8. FIA Dünya Rallikros şampiyonluğunu ilan etti.

Organizasyon, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenlendi. Yarışlar yarı asfalt yarı toprak parkurda yapıldı ve etkinlikte 22 bin bilet satıldı.

World RX of Türkiye'de rallikrosun yıldızları izleyenlere adrenalin dolu mücadeleler sundu; organizasyon drift şovlarıyla da renklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Ülkemizde ağırladığımız Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın Asbaşkanı ve diğer üst düzey yöneticileri tarafından sezonun en başarılı rallikros organizasyonu olarak değerlendirilen hafta sonunda dolu tribünler önünde çok çekişmeli mücadeleler izledik. Organizasyona destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, görevlilerimize, medya mensuplarımıza ve iki gün boyunca tribünleri doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm seyircilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Final Sonuçları

World RX1 (5. ayak)

1. Johan Kristoffersson - İsveç

2. Niclas Grönholm - Finlandiya

3. Ole Christian Veiby - Norveç

World RX1 (6. ayak)

1. Ole Christian Veiby - Norveç

2. Johan Kristoffersson - İsveç

3. Niclas Grönholm - Finlandiya

Euro RX1

1. Damian Litwinowicz - Polonya

2. Tamás Kárai - Macaristan

3. Mika Liimatainen - Finlandiya

Euro RX3

1. Rytis Gurklys - Litvanya

2. Nicolas Geleyns - Antigua ve Barbuda

3. Andrea Soza - Portekiz