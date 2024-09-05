Kübra Korkut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Anlar

Para masa tenisi kadınlar S7 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Kübra Korkut, adını finale yazdırmayı başardı.

Yarı Final Mücadelesi

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen yarı finalde, 14 yaşındaki Britanyalı sporcu Bly Twomey ile karşılaşan Kübra, zorlu bir maç sergiledi.

İlk iki seti 9-11 ve 7-11 kaybeden Kübra Korkut, mücadeleye pes etmedi ve üçüncü ve dördüncü setleri 11-6 ve 11-5 alarak eşitliği sağladı.

Finale Yükseliş

Son sette kuvvetli bir başlangıç yapan Kübra, seti 11-5 ve maçı 3-2'lik skorla kazanarak parkeye final için çıktı.

Finalde Kelly Van Zon ile karşılaşacak olan Kübra Korkut, bu önemli müsabakada 3 kez Paralimpik Oyunlar'ında altın madalya kazanmış olan rakibiyle mücadele edecek. Final maçı, bu akşam TSİ 20.15'te gerçekleşecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 yarı finalinde milli sporcu Kübra Korkut, 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey ile karşılaştı. South Paris Arena 4'te düzenlenen müsabakada milli sporcu Korkut, karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 yarı finalinde milli sporcu Kübra Korkut, 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey ile karşılaştı. South Paris Arena 4'te düzenlenen müsabakada milli sporcu Korkut, karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 yarı finalinde milli sporcu Kübra Korkut, 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey ile karşılaştı. South Paris Arena 4'te düzenlenen müsabakada milli sporcu Korkut, karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 yarı finalinde milli sporcu Kübra Korkut, 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey ile karşılaştı. South Paris Arena 4'te düzenlenen müsabakada milli sporcu Korkut, karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 yarı finalinde milli sporcu Kübra Korkut, 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey ile karşılaştı. South Paris Arena 4'te düzenlenen müsabakada milli sporcu Korkut, karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 yarı finalinde milli sporcu Kübra Korkut, 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey ile karşılaştı. South Paris Arena 4'te düzenlenen müsabakada milli sporcu Korkut, karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 yarı finalinde milli sporcu Kübra Korkut, 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey ile karşılaştı. South Paris Arena 4'te düzenlenen müsabakada milli sporcu Korkut, karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 yarı finalinde milli sporcu Kübra Korkut, 14 yaşındaki Büyük Britanyalı Bly Twomey ile karşılaştı. South Paris Arena 4'te düzenlenen müsabakada milli sporcu Korkut, karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.