Kübra Korkut Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

Paris'te devam eden 2024 Paralimpik Oyunları'nda, para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında başarılı bir performans sergileyen milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazanarak ülkesine önemli bir başarı kazandırdı.

Final Mücadelesi

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen müsabakalarda, Kübra, finalde son üç Paralimpik Oyunlar şampiyonu olan Hollandalı Kelly Van Zon ile karşı karşıya geldi. İlk setleri 11-7 ve 11-3'lük skorlarla kazanarak iyi bir başlangıç yapan Kübra, üçüncü sette 7-3 önde olmasına rağmen rakibi Van Zon'un geri dönüşüne engel olamadı ve bu seti 8-11 kaybetti.

Dördüncü seti 10-12 kaybeden Kübra Korkut, setlerin toplamında 2-2 eşitliğe geldi. Belirleyici setin başlamasıyla birlikte, Van Zon saha değişimine 2-5 önde girdi ve seti 4-11 kazanarak maçı da 3-2 ile tamamladı. Bu sonuçla Hollandalı sporcu, üst üste dördüncü kez Paralimpik Şampiyonu oldu.

Kübra Korkut'un Paralimpik Tarihinde Birikimi

Daha önce Londra 2012'de takım halinde gümüş, Rio 2016'da bireysel gümüş ve Tokyo 2020'de bireysel bronz madalya kazanan Kübra, Paris 2024'i gümüş madalya ile tamamlayarak uluslararası arenadaki başarısını sürdürdü.

Türkiye'nin Paralimpik Oyunlarındaki Performansı

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da vardı. Bu sonuçla birlikte, Türkiye'nin Paralimpik Oyunlar'daki madalya sayısı 20’ye ulaşarak, tarihinin en iyi Paralimpik Oyunları’nı geride bıraktı. Türkiye, 8 Eylül’de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmıştır.