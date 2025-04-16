Küçükçekmece Belediyesi ve Biruni Üniversitesi'nden Sporcu Sağlığı Merkezi İş Birliği

Küçükçekmece Belediyesi ve Biruni Üniversitesi'nden Önemli Protokol

Küçükçekmece Belediyesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen sporcu sağlığı merkezi için protokol imzalandı. İmza töreni, Küçükçekmece Belediyesi'nde düzenlendi.

İmza Törenine Katılım

Törene, belediye başkanı Kemal Çebi, Biruni Üniversitesi rektörü Adnan Yüksel, hastane genel müdürü Serap Kilerci Ulusal ve birçok doktor ile belediye ve üniversitenin yöneticileri katıldı.

Merkezde Sunulacak Hizmetler

Sporcuların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan merkez, kas, eklem ve kalp sağlığı başta olmak üzere ortopedi, kardiyoloji, psikoloji ve diyetetik gibi alanlarda geniş kapsamlı sağlık hizmetleri sunacak. Ayrıca, sporcular, aileleri ve antrenörlerine yönelik çeşitli eğitim programları gerçekleştirilecek.

Başkan Çebi'nin Açıklamaları

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bu protokolün önemine vurgu yaparak, "Kent hakları diye bir hak vardır. Spor da bunlardan biri. Spor, sağlıklı bir toplum için elzemdir ve yaşam boyu yapılmalıdır" dedi. Çebi, gençlerin spor yaparken sağlıklarını nasıl korumaları gerektiğini bilmediğine de dikkat çekti.

Rektör Yüksel'in Vizyonu

Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel, Küçükçekmece'nin en çok spor yapan ilçelerden biri olduğuna değinerek, "Sporcunun sağlığı, beslenmesi, psikolojisi ve stres yönetimi kritik öneme sahip. Bu protokol ile öğrencilerimize ve topluma yardımcı olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitim ve Sağlıkta Fark Yaratarak İleriye Gitmek

Rektör Yüksel, Türkiye genelinde 207 üniversite bulunduğunu ancak Biruni Üniversitesi olarak fark yaratmayı hedeflediklerini belirtti. "Gelecek çalışkan insanlarla şekillenecek" diyen Yüksel, protokolün başarılı bir biçimde sürmesi temennisinde bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi ile Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen sporcu sağlığı merkezinin protokolü imzalandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi (solda) ile Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel (sağda) Küçükçekmece Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ile Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen sporcu sağlığı merkezinin protokolü imzalandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi (solda) ile Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel (sağda) Küçükçekmece Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine katıldı.