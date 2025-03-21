Küçükçekmece Sinopspor, Mustafakemalpaşaspor'u 3-2 Yenerek Öne Geçti

Nesine 3. Lig'de Heyecan Dolu Maç

Nesine 3. Lig'in 25. haftası, İBB 100. Yıl Stadı'nda oynanan tek maçla başladı. Küçükçekmece Sinopspor, 1923 Mustafakemalpaşaspor'a karşı gösterdiği üstün performansla sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İlk Yarı Beraberlikle Sona Erdi

İlk yarıda her iki takım da etkileyici bir oyun sergileyerek 1-1'lik eşitlikle soyunma odasına gitti. Ancak ikinci yarıda Küçükçekmece Sinopspor, galibiyet için daha fazla istekli görünerek maçı kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Küçükçekmece Sinopspor, puanını 49'a çıkararak ligdeki yerini sağlamlaştırdı. 1923 Mustafakemalpaşaspor ise 24 puanda kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

Maç sonunda golcü futbolcuların performansları ve maçın heyecanı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.