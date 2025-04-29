Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı: Türk Futbolunun Dönüşümüne Dair Kritik Adımlar

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Gerçekleşti
Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbu'da düzenlenen toplantıda Türk futbolunun geleceği hakkında önemli tartışmalar gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Vakıf Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Türk Futbolunun Dönüşüm Süreci
Ali Koç, Türk futbolunun dönüşüm geçirmesi gereken bir dönemde olduğunu vurguladı. Kulüpler Birliği'nin 20'ye yakın gündem maddesiyle toplandığını ifade eden Koç, önemli konular arasında VAR uygulamaları ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısı bulunduğunu belirtti.
Yayın İhalesinin Paylaşımı ve Teknik Sorunlar
Koç, uluslararası platformlardaki Türk oyuncuların transferi için gerekli bilgilerin kulüplerle paylaşılması gerektiğini dile getirdi. "UEFA'nın altyapı fonu ve Türk futbolunun anayasasını da gözden geçirdik" Futbol ekonomisinin iyileştirilmesi için önemli bir karar aldıklarını belirten Koç, "Lig A.Ş. ya da Süper Lig A.Ş. adı altında yeni bir organizasyon kurma kararı aldık" şeklinde konuştu. Bu reformların kısa vadede belirgin bir etkisi olmayacağını fakat kulüplerin ticari konularda daha fazla söz sahibi olacağına inandığını söyledi. Koç, Türkiye liglerinde mevcut 149 profesyonel takımın Türk futboluna zarar verdiğini düşündüklerini ifade ederek, "60 veya 80 kulüp olması daha sağlıklı olacaktır" Koç, Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatları üzerine de istişarelerde bulunduklarını belirtti. "Süper Kupa'nın 4 takımla oynanmasını ele aldık" Ali Koç, yabancı VAR sisteminin devam etmesi yönünde birçok kulüpten talep olduğunu ancak kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiğini de belirtti. "Bu sistemin fayda sağladığını düşünüyorum" Son olarak Koç, kurulacak danışma kurulunun görevlerinin, Türk hakem müessesesinin nasıl dizayn edileceği üzerine olduğunu ifade etti. "Hakemlerin seçimi ve eğitimi konularında görevleri olmayacak" Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yeni Organizasyon ve Kulüplerin Söz Sahibi Olması
Şu Anki Kulüp Sayısı Sorunu
Türkiye Kupası ve Süper Kupa Formatlarının Gözden Geçirilmesi
VAR Uygulamasının Geleceği
Danışma Kurulu ve Hakemlik Sistemi
Futbol ekonomisinin iyileştirilmesi için önemli bir karar aldıklarını belirten Koç, "Lig A.Ş. ya da Süper Lig A.Ş. adı altında yeni bir organizasyon kurma kararı aldık" şeklinde konuştu. Bu reformların kısa vadede belirgin bir etkisi olmayacağını fakat kulüplerin ticari konularda daha fazla söz sahibi olacağına inandığını söyledi.
Koç, Türkiye liglerinde mevcut 149 profesyonel takımın Türk futboluna zarar verdiğini düşündüklerini ifade ederek, "60 veya 80 kulüp olması daha sağlıklı olacaktır" Koç, Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatları üzerine de istişarelerde bulunduklarını belirtti. "Süper Kupa'nın 4 takımla oynanmasını ele aldık" Ali Koç, yabancı VAR sisteminin devam etmesi yönünde birçok kulüpten talep olduğunu ancak kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiğini de belirtti. "Bu sistemin fayda sağladığını düşünüyorum" Son olarak Koç, kurulacak danışma kurulunun görevlerinin, Türk hakem müessesesinin nasıl dizayn edileceği üzerine olduğunu ifade etti. "Hakemlerin seçimi ve eğitimi konularında görevleri olmayacak" Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Koç, Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatları üzerine de istişarelerde bulunduklarını belirtti. "Süper Kupa'nın 4 takımla oynanmasını ele aldık" Ali Koç, yabancı VAR sisteminin devam etmesi yönünde birçok kulüpten talep olduğunu ancak kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiğini de belirtti. "Bu sistemin fayda sağladığını düşünüyorum" Son olarak Koç, kurulacak danışma kurulunun görevlerinin, Türk hakem müessesesinin nasıl dizayn edileceği üzerine olduğunu ifade etti. "Hakemlerin seçimi ve eğitimi konularında görevleri olmayacak" Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Koç, yabancı VAR sisteminin devam etmesi yönünde birçok kulüpten talep olduğunu ancak kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiğini de belirtti. "Bu sistemin fayda sağladığını düşünüyorum" Son olarak Koç, kurulacak danışma kurulunun görevlerinin, Türk hakem müessesesinin nasıl dizayn edileceği üzerine olduğunu ifade etti. "Hakemlerin seçimi ve eğitimi konularında görevleri olmayacak" Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Son olarak Koç, kurulacak danışma kurulunun görevlerinin, Türk hakem müessesesinin nasıl dizayn edileceği üzerine olduğunu ifade etti. "Hakemlerin seçimi ve eğitimi konularında görevleri olmayacak" Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.