Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı: Türk Futbolunun Dönüşümüne Dair Kritik Adımlar

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Gerçekleşti

Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbu'da düzenlenen toplantıda Türk futbolunun geleceği hakkında önemli tartışmalar gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Vakıf Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Futbolunun Dönüşüm Süreci

Ali Koç, Türk futbolunun dönüşüm geçirmesi gereken bir dönemde olduğunu vurguladı. Kulüpler Birliği'nin 20'ye yakın gündem maddesiyle toplandığını ifade eden Koç, önemli konular arasında VAR uygulamaları ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısı bulunduğunu belirtti.

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