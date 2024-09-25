Kulüpler Birliği ve TFF'den Ekonomik Sorunlara Çözüm Toplantısı

Kulüpler Birliği ve TFF'nin Ortak Toplantısı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, Riva'daki TFF merkezinde bir araya geldi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Futbolunun Ekonomik Sıkıntıları

Ali Koç, Türk futbolunun ekonomik açıdan her geçen gün daha sürdürülemez hale geldiğini ifade ederek, “Bu durumun sorumluları yalnızca kulüpler ve yöneticiler değil. Ekonomik sorunlar kulüplerin dışında gelişmiştir.” dedi.

Yayın Gelirleri ve Spor Toto Gelirleri

Koç, yayın gelirlerinin artırılması gerektiğine ve korsan yayıncılığa karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çekti. “Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı.” diyen Koç, federasyondan kesinti oranlarının azaltılmasını talep etti.

Hakem Kurulu Üzerine Görüşmeler

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili olan yapılan istişarelerde, genç hakemlerin teşvik edilmesi gerektiği belirtilerek, kulüplerin hakemler üzerindeki baskılarının azaltılması gerektiği vurgulandı.

Ayakta Seyirci Konusu

Ayrıca, stadyumlarda ayakta seyirci uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Koç, bu uygulamanın UEFA maçlarında yapılmasının önünün açıldığını belirtti.

Finansal Dikkat ve Gelecek Hedefleri

Son olarak, Türk takımlarının Avrupa kupalarında başarısı için dileklerini ileten Koç, finansal fair play konusunda dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi. Koç, "İnşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider" diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu.