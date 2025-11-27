Kuşadası'nda Kadınlara 'Yakın Savunma Teknikleri' Eğitimi

Kuşadası Tenis Kulübü'nde 25 Kasım etkinliğinde Antrenör Sedanur Ediz Sürüp tarafından kadınlara yakın savunma teknikleri eğitimi verildi; amaç saldırganı etkisiz hale getirmek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:29
25 Kasım kapsamında düzenlenen eğitimde savunma becerileri ve zihinsel hazırlık vurgulandı

Kuşadası Tenis Kulübü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde kadınlara yönelik 'yakın savunma teknikleri' eğitimi verdi. Etkinliğe mekan desteğini Kuşadası Belediyesi sağladı.

Eğitimi yürüten Antrenör Sedanur Ediz Sürüp, katılımcılara önce kendini savunma hakkı hakkında bilgi sundu, ardından muhtemel fiziksel şiddete karşı koyma tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Eğitimin son bölümünde kadınların tehdit anında soğukkanlı kalabilme, doğru refleksi geliştirme, stratejik düşünme ve baskı altında karar verme yetilerini kazanabilmeleri için yapılması gerekenler anlatıldı.

Antrenör Sedanur Ediz Sürüp konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Öncelikle bu eğitimin amacı kesinlikle karşı tarafa zarar vermek değil, sadece saldırganı etkisiz hale getirmek. Verdiğimiz eğitimle bir kadının bile hayatta kalmasına destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu eğitimi Kuşadası’nda 3 ay boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz"

