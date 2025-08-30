Kütahya'da 30 Ağustos: Bakan Osman Aşkın Bak'tan 'Güçlü Türkiye' Mesajı

Konuşma ve törenin ana hatları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya'da Büyük Zafer'in 103. yılı kutlama programında, Zafer Anıtı önünde yaptığı konuşmada "Geleceğe güçlü yürüyen, kendi silahını, topunu yapan, büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var" dedi.

Bak, 30 Ağustos'un bir milletin dirilişinin sembolü olduğunu belirterek, işgalcileri bozguna uğratan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını, onlarla gurur duyduklarını söyledi. "Vatanımızla, ordumuzla gurur duyuyoruz. Bu gurur, topraklar, vatan, hepimizin."

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlere bu zaferleri anlattıklarını, bu zaferlerin kazanıldığı yerlere gençleri götürdüklerini vurgulayan Bak, gençlere şehitlerin verildiği ve kendilerinden kat kat güçlü ordulara karşı zafer kazanan inançlı Türk askerlerinin yerlerini göstermenin görevleri olduğunu ifade etti.

Bak, TCG Anadolu gemisinde yaptıkları seyahatten bahsederek, "Gemide seçilmiş, teknoloji üzerine çalışan başarılı gençlerle, 450 genç mühendis ile 8 saat Çanakkale'den İstanbul'a geldik. Gençlerimize şunu anlattık, Milli Teknoloji Hamlesi, Altay tankı, KAAN uçağı ile SİHA'ları, İHA'larıyla güçlü bir Türkiye var. Geleceğe güçlü yürüyen, kendi silahını, topunu yapan, büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var."

Çelik Kubbe'nin tanıtımının ve teslimatının yakın zamanda yapıldığını hatırlatan Bak, "Ordumuz, savunma sanayimiz, daha da güçleniyor. Türk ordusu, bu coğrafyada geçmişiyle tarihiyle en güçlü orduların başında gelmektedir." sözleriyle ordunun gücüne dikkat çekti.

Bak, ayrıca "Bu millet, asla esaret altında kalmaz, diz çökmez, bayrak inmez, ezan susmaz. Bu vatan, asla teslim olmaz." diyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Program kapsamında Zafer Anıtı'na çelenk sunuldu, geçit töreni gerçekleştirildi ve Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

