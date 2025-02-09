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Kütahya'da Sualtı Hokeyi Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Kütahya'da sualtı hokeyi milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası tamamlandı, şampiyon takımlar madalya ile ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:11
Kütahya'da Sualtı Hokeyi Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Kütahya'da Sualtı Hokeyi Coşkusu

Kütahya'da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası tamamlandı. Organizasyon, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyon Takımlar Belirlendi

2025 sezonunun ilk şampiyonluk mücadelesinde, erkek ve kadın kategorilerinde en iyi takımlar belirlendi. Madalya töreninde şampiyon takımlara ödülleri verildi.

TSSF'den Başarı Vurgusu

TSSF Başkanvekili Hakan Arslan, madalya töreninde yaptığı konuşmada, takımların yoğun katılımı ile başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Arslan, “Müsabakalara katılan tüm takımlara performanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Dışa açılan uluslararası başarılara ulaşmak için disiplinimizi koruyarak daha nitelikli organizasyonlar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Milli Takım Kampı İçin Sporcular Belirlendi

Müsabakaların ardından milli takım kampına katılacak sporcular da belirlendi.

Şampiyonanın Kazananları

19 yaş ve altı kategoride:

  • Erkekler: 1. Derin Ege Spor Kulübü, 2. Deniz Yıldızları Spor Kulübü, 3. Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü
  • Kadınlar: 1. Deniz Yıldızları Spor Kulübü, 2. Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü, 3. Enerji İş Spor Kulübü

15 yaş ve altı kategoride:

  • Erkekler: 1. Deniz Yıldızları Spor Kulübü, 2. Denizkızı Spor Kulübü, 3. Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü
  • Kadınlar: 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü, 2. Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, 3. Enerji İş Spor Kulübü

Kütahya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli...

Kütahya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası tamamlandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen, 2025 sezonunun ilk şampiyonluk mücadelesinde kadın ve erkeklerde şampiyon takımlar belli oldu. Şampiyon takımlara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Kütahya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli...

Kütahya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası tamamlandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen, 2025 sezonunun ilk şampiyonluk mücadelesinde kadın ve erkeklerde şampiyon takımlar belli oldu. Şampiyon takımlara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

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