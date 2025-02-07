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Kütahya'da Sualtı Hokeyinde Milli Takım Seçmeleri Başladı

Kütahya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve şampiyonasını düzenliyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:54
Kütahya'da Sualtı Hokeyinde Milli Takım Seçmeleri Başladı

Kütahya'da Sualtı Hokeyi Heyecanı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ile Türkiye şampiyonasını Kütahya'da başlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen organizasyon, görkemli bir seremoni ile açıldı.

Vali Yardımcısından Destek Mesajı

Şampiyonanın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya'nın böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu taşıdığını dile getirdi.

Federasyon Başkanı Sağlam'dan Açıklama

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, turnuvanın milli takım seçmelerini de içerdiğini belirterek, "Turnuvaya 41 takımdan yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Seçme süreçlerinin ardından milli takım kadroları oluşturularak sporcular kampa alınacak." şeklinde konuştu.

DPÜ Rektöründen Spor Vurgusu

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise üniversite olarak sadece akademik başarı değil, aynı zamanda sportif ve sanatsal başarılar için de çaba gösterdiklerini ifade etti.

Organizasyonun 9 Şubat Pazar günü sona ereceği belirtildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım...

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası Kütahya'da başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım...

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası Kütahya'da başladı.

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