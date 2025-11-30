Kütahyaspor 3-0 Galip: Dumlupınar’da Protokol Destekli Zafer

Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda net galibiyet elde etti

TFF 3. Lig 11. hafta mücadelesinde Kütahyaspor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında sahadan 3-0'lık farklı bir skorla ayrıldı. Karşılaşma, Kütahya protokolünün tribünden takımı desteklediği atmosferde oynandı.

Disiplinli oyun, dengeli performans

Maç boyunca savunma ve hücumda dengeli bir görüntü sergileyen Kütahyaspor, istekli oyunuyla dikkat çekti ve bu performansını skora yansıtarak ligdeki iddiasını pekiştirdi.

Protokol ve taraftarlardan tam destek

Tribünlerde büyük bir heyecanın yaşandığı müsabakada Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin ile il protokolü ve çok sayıda Kütahyaspor taraftarı takımı yalnız bırakmayarak maçı birlikte izledi.

Maç sonrasında konuşan Başkan Vekili Haşim Ertekin, Kütahyaspor'un şehrin ortak değeri olduğuna vurgu yaparak futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik etti ve takıma moral verdi.

