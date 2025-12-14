DOLAR
Kütahyaspor’dan Eskişehirspor Maçı Sonrası Şampiyonluk Mesajı

Kütahyaspor Yönetim Kurulu, Eskişehirspor maçı sonrası birlik ve şampiyonluk vurgusu yaparak taraftarlara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:24
Yönetim Kurulu’ndan camiaya birlik çağrısı

Kütahyaspor Yönetim Kurulu, Eskişehirspor karşılaşmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak camiaya birlik ve şampiyonluk vurgusu yaptı.

Açıklamada, kendi sahalarında komşu ve dost kulüp Eskişehirspor’a karşı mücadele seviyesi yüksek bir karşılaşma oynandığı belirtilerek, sahaya yalnızca bir takım olarak değil, tek yürek olmuş bir şehir olarak çıkıldığı ifade edildi.

Tribünleri doldurarak son düdüğe kadar takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür edilen açıklamada, "Büyük taraftarımızın inancı ve desteğiyle sahada daha güçlüydük. Siz vardınız, biz güçlüydük" denildi.

Karşılaşmanın yalnızca bir maçtan ibaret olmadığı vurgulanan açıklamada, bu mücadelenin şampiyonluk yolunda Kütahyaspor’un ne kadar kararlı ve güçlü olduğunun en net göstergesi olduğu kaydedildi. Futbolcuların sahadaki özverisi, taraftarın tribünlerdeki tek ses duruşu ve camianın kulübüne sahip çıkmasının hedefe olan kenetlenmeyi ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, şampiyonluk yolunun uzun olduğuna dikkat çekilerek, "Ancak bu yolda en ufak bir tereddüdümüz yok. Yönetimiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla tek yürek olan bu camia ne istediğini biliyor" ifadelerine yer verildi.

Kapanışta Yönetim Kurulu, "Bu şehir inanıyor, bu takım inanıyor. Şampiyonluk kupası bu şehre gelecek" sözleriyle birlik ve hedef vurgusunu tekrarladı.

