Kuzey Tunçelli: Paris 2024'te Beşinci Olmanın Gururunu Yaşıyorum

Kuzey Tunçelli, Paris 2024'teki Başarısını Paylaştı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda beşinci sırada yer alan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, gelecek için umut dolu sözler sarf etti. 16 yaşındaki genç yetenek, Türkiye'yi gururlandırmanın kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Olimpiyat Tarihinde Bir İlk

Kuzey Tunçelli, tarih yazdı ve yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu oldu. Paris La Defense Arena'da düzenlenen erkekler 1500 metre serbest stil yarışlarında, 14.41.22'lik derecesiyle 5. sıraya yerleşti. Ayrıca, 14.41.89 ile kendi dünya gençler rekorunu da geliştirdi.

Büyük Bir Başlangıç

Yarış sonrası basın mensuplarına konuşan Tunçelli, "Bu benim için çok güzel bir başlangıç. Burada olmak çok gurur verici. İleride, umarım her şey çok daha iyi olacak. Türkiye'yi gururlandırmak çok önemliydi, bunu başardığımı düşünüyorum. Gelecek olimpiyatlarda madalyayla ülkemize daha büyük bir gurur yaşatmak istiyorum," ifadelerini kullandı.

Heyecan Verici Atmosfer

Kuzey, olimpiyatların atmosferinin çok farklı olduğunu belirterek, "Sabah seçmelerde yarışmakla akşam finalde yarışmak çok farklı. Buradaki büyük atmosfer ve adrenalin beni daha iyi hissettirdi ve derecemi geliştirmemi sağladı. Heyecanlandım ama bunu çok belli etmemeye çalıştım. Bu genç yaşımda bu kadar seyirci karşısında en iyi performansımı göstermek benim için büyük bir gurur."

Gelecek Hedefleri

Kategorisinde dünyanın en iyi yüzücüleriyle yarıştığını vurgulayan Tunçelli, "Buradaki rakiplerimin asla peşini bırakmayacağım. Gelecek şampiyona ve olimpiyatlarda rekor için elimden geleni yapacağım. Kariyer planım, bu yolda ilerlerken Türkiye'yi gururlandırmak ve başarı elde etmek." diyerek hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.