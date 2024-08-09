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Kuzey Tunçelli, Paris 2024'teki Deneyiminden Bahsetti

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024'te elde ettiği deneyim ve duygu dolu anlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:00
Kuzey Tunçelli, Paris 2024'teki Deneyiminden Bahsetti

Kuzey Tunçelli'den Paris 2024 Değerlendirmesi

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki deneyiminden son derece memnun olduğunu söyledi. En genç sporcu olarak Türkiye’yi temsil etmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Tunçelli, "Türkiye'nin gururu olmak çok önemliydi ve bunu başarmak beni inanılmaz mutlu etti," ifadesini kullandı.

Maraton Yüzme Yarışındaki Zorluklar

Sen Nehri'nde gerçekleştirilen maraton yüzme yarışının ardından Alexandre 3 Köprüsü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunçelli, 1500 metre serbest stilde finalde dünya gençler rekoru kırarak 5. sırada yer aldı. Paris'te elde ettiği tecrübenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Yarış Deneyimi ve Zorluklar

"Önceki yarışta çok iyi hissettim. Bu yarış benim için ilk deneyimdi, ancak kötü geçti," diyen Tunçelli, "Sen Nehri'nde yüzmek oldukça zordu. Su çok pisti, kokusu ve tadı gerçekten kötüydü. Daha iyi bir ortamda yarışabilseydim sonuç daha olumlu olabilirdi. Akıntı nedeniyle istediğim gibi yüzemedim," şeklinde konuştu.

Su altındaki görünmezlik ve akıntının zorluğuna da değinen genç sporcu, "Suyun içini göremiyordum, bu da yarış sırasında oldukça zorluyordu. Yüzerken kafanızı kaldırıp bakmanız gerekiyor ve bu da fiziksel olarak yoruyor," dedi.

Gurur Verici Başarılar

Kendisine gelen destek mesajlarından çok mutlu olduğunu belirten Kuzey Tunçelli, "Bu benim için büyük bir başarıydı. Herkes benimle gurur duydu. Hedeflerimin, çalışmalarımın karşılığını aldığımı hissettim ve bu çok anlamlıydı. Gelecekte her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

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