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Kuzeyboru, Aras Kargo'yu Deplasmanda Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:17
Kuzeyboru, Aras Kargo'yu Deplasmanda Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

Voleybolseverler için önemli bir mücadele olan Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları sürüyor. Bu kapsamda, Kuzeyboru, Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

Kuzeyboru'nun Deplasman Zaferi

Deplasmanda oynanan mücadelede Kuzeyboru, güçlü rakibi Aras Kargoyu 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte, Kuzeyboru önemli bir galibiyet elde etti ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Aras Kargo ile Kuzeyboru Atatürk Voleybol Vestel Spor...

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Aras Kargo ile Kuzeyboru Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo’dan Gizem Mısra Aşçı (9) ve Ecesu Soner (16) ile Kuzeyboru’dan Margarita Kurilo (17) filede mücadele etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Aras Kargo ile Kuzeyboru Atatürk Voleybol Vestel Spor...

Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Aras Kargo ile Kuzeyboru Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo’dan Gizem Mısra Aşçı (9) ve Ecesu Soner (16) ile Kuzeyboru’dan Margarita Kurilo (17) filede mücadele etti.

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