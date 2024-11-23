Kuzeyboru, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Kuzeyboru, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Bu sonuç ile birlikte Kuzeyboru, ligdeki konumunu daha da güçlendirirken, Bahçelievler Belediyespor ise zor bir dönem geçirmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.