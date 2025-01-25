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Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 Mağlup Etti

Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. haftada Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:21
Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 Mağlup Etti

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Haftanın Maçı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Kuzeyboru, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker ile karşılaştı. Maç sonunda, Kuzeyboru, Eker'i 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Detayları

Bu galibiyet, Kuzeyboru'ya ligdeki konumunu güçlendirme fırsatı sunarken, Nilüfer Belediyespor Eker için de mücadele dolu anlar yaşattı. Takımlar, ilerleyen haftalarda daha iddialı performanslar sergilemek için stratejilerini gözden geçirecek.

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