Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 Mağlup Etti

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Haftanın Maçı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Kuzeyboru, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker ile karşılaştı. Maç sonunda, Kuzeyboru, Eker'i 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

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Bu galibiyet, Kuzeyboru'ya ligdeki konumunu güçlendirme fırsatı sunarken, Nilüfer Belediyespor Eker için de mücadele dolu anlar yaşattı. Takımlar, ilerleyen haftalarda daha iddialı performanslar sergilemek için stratejilerini gözden geçirecek.