DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.615.125,7 0,66%

Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:03
Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Kuzeyboru, deplasmanda Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Kuzeyboru'nun Dominasyonu

Kuzeyboru, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu galibiyet, ligin kritik dönemlerinde takıma büyük bir moral kaynağı oldu.

Her iki takımın da taraftarları tarafından büyük bir ilgiyle izlenen bu maç, voleybol tutkunlarının beklentilerini yüksek tutmasını sağladı.

İLGİLİ HABERLER

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Üzücü Bir Mağlubiyet Yaşadık'
2
Hatayspor'un Hedefi: Yukarıya Doğru İvme
3
Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Geçti: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet
4
Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Geçti
5
Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazır: Taktiksel Antrenmanlar Tamamlandı
6
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı
7
Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü Maçında Beraberlik

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak