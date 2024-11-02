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Kuzeyboru Spor Kulübü, CEV Kupası Hedefiyle İddialı Hazırlanıyor

Kuzeyboru, CEV Kupası'nda üst turlara çıkmak için Hırvat ekibi OK Dinamo ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 12:40
Kuzeyboru Spor Kulübü, CEV Kupası Hedefiyle İddialı Hazırlanıyor

Kuzeyboru'nun CEV Kupası Hedefi

Kuzeyboru Spor Kulübü'nün Başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, CEV Kupası'nda üst turlara geçme hedeflerini vurguladı. Bedestenlioğlu, "CEV Kupası'nda ne kadar hatasız oynarsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum" diyerek, takımın hedefinin daha ileri turlara çıkmak olduğunu belirtti.

Maç Öncesi İddialı Hazırlık

Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda 5 Kasım'da gerçekleşecek olan ilk maç için Hırvatistan takımı OK Dinamo ile karşılaşacak olan Kuzeyboru, bu önemli mücadeleye iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kampa giren takım, galibiyeti hedefliyor.

Çetin Bir Fikstür Bekliyor

Mehmet Bedestenlioğlu, CEV Kupası'nın Avrupa'daki en zorlu organizasyonlardan biri olduğunu ifade ederek, "Maalesef zor bir fikstür çektik. Finale giden yolda Fransa şampiyonu, İtalya dördüncüsü ve THY gibi takımlarla karşılaşacağız. Bu maçları nasıl geçireceğimiz çok önemli" dedi. Bedestenlioğlu ayrıca, "Hedefimiz üst turları görebilmek. Taraftarlarımıza sesleniyorum; bizi yalnız bırakmasınlar" şeklinde konuştu.

Seyirci Desteği Bekleniyor

Kuzeyboru'nun oyuncularından Janset Cemre Erkul, takım olarak çok iyi bir durumda olduklarını belirtti. Erkul, "Seyircilerimizin desteğini bekliyoruz. Aksaray'da bir Avrupa maçı yapmak bizim için bir gurur. Hedefimiz CEV Kupası'nın en üst noktalarına ulaşmak" ifadelerini kullandı. Takım, seyircilerin desteğiyle CEV Kupası'nda olabildiğince ilerlemek istediklerini vurguladı.

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