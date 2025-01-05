Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı Deplasmanda Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 14. Haftasında Heyecan Dolu Bir Maç

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maç, Aydın'da oynandı ve büyük bir çekişmeye sahne oldu.

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Deplasmanda oynayan Kuzeyboru, zorlu mücadelede Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Kuzeyboru için ligdeki önemli bir adım oldu.

İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği bu maçta, her iki set de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Aydınlı taraftarların desteklediği ev sahibi ekip, sezonun ilerleyen haftalarında daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor.