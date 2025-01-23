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Kuzeyboru Voleybol Takımı CEV Kupası'na Veda Etti

Kuzeyboru, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına kaybederek CEV Kupası'na veda etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 00:12
Kuzeyboru Voleybol Takımı CEV Kupası'na Veda Etti

Voleybolda CEV Kupası Maçı: Kuzeyboru'nun Talihsiz Veda Anı

Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Kuzeyboru, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Igor Gorgonzola ile karşı karşıya geldi. Maç, Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk Set: Igor Gorgonzola Üstün Geldi

Karşılaşmanın ilk setini ev sahibi Igor Gorgonzola, 25-21'lik skorla kazanarak öne geçti. Kuzeyboru, setin sonlarına doğru rakibine karşı etkili bir performans sergileyemedi.

İkinci ve Üçüncü Setler

İkinci seti de 25-20'lik sonuçla kazanan Igor Gorgonzola, maçı koparma yolunda önemli bir adım attı. Üçüncü seti de 25-21'lik skorla tamamlayan İtalyan temsilcisi, maç boyunca gösterdiği üstün performansla karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Altın Setteki Mağlubiyet

İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Kuzeyboru için bu sonuç altın sete taşındı. Ancak altın sette rakibi Igor Gorgonzola'ya 15-5'lik skorla yenilen Kuzeyboru, CEV Kupası'na veda etti.

Kuzeyboru'nun bu elenmesi, Türk voleybolunun uluslararası arenada karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

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