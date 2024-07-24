La Fiorita, RAMS Başakşehir ile Zorlu Maça Hazırlanıyor

San Marino temsilcisi La Fiorita, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Teknik direktör Thomas Manfredini, takımının karşılaşacakları güçlü rakip için heyecanlı olduğunu belirtti.

Manfredini: "Zorlu Bir Karşılaşma Olacak"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 44 yaşındaki Manfredini, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önceki turdan farklı olarak, çok daha güçlü bir takımla mücadele edeceğiz. Bu sefer işimiz daha zor." dedi. Manfredini, ekibin güçlü yönlerini ise heyecan ve coşkuları olarak ifade etti.

"Bu maça hazırlanırken, motivasyonumuz yüksek. Çok coşkulu bir futbol sergileyeceğiz."

Vivan: "Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz"

Kaleci Gianluca Vivan ise, bir önceki turu penaltılarla geçtiklerini hatırlatarak, "Penaltılar bazen şansa bağlı olabiliyor. Ama takımımız sonuna kadar savaştı ve bu tura ulaştı. Şimdi çok zor bir rakiple karşılaşacağız ama elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vivan, rakiplerinin baskısını kırmak için yoğun bir mücadele içinde olacaklarını vurguladı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino temsilcisi La Fiorita'nın teknik direktörü Thomas Manfredini (ortada) ve oyuncu Gianluca Vivan (solda), Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino temsilcisi La Fiorita'nın teknik direktörü Thomas Manfredini (ortada) ve oyuncu Gianluca Vivan (solda), Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino temsilcisi La Fiorita'nın teknik direktörü Thomas Manfredini (ortada) ve oyuncu Gianluca Vivan (solda), Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak San Marino temsilcisi La Fiorita'nın teknik direktörü Thomas Manfredini (ortada) ve oyuncu Gianluca Vivan (solda), Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.