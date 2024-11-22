Lakers'ın 6 Maçlık Galibiyet Serisi Orlando Magic ile Sona Erdi

NBA'de Şok Gelişme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Maçın Kaderi Wagner'in Üçlüğünde

NBA'e 4 maçla devam edildi. Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi. Takımına maçı kazandıran bu üçlüğü atan Wagner, 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.

Lakers'tan Yıldız Performanslar

Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Diğer Maçlarda Yaşananlar

Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti. LaMelo Ball ve Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi. Hornets'ta Miller, 38; Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27, Tobias Harris ise 26 sayı attı.

Maç Sonuçları

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 110-105

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-118

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.