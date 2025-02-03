LaLiga'da Zirve Yarışı Kızıştı: Real Madrid Kaybetti, Atletico ve Barcelona Galip Geldi

Real Madrid Kaybetti, Zirve Yarışı Kızıştı

LaLiga'da lider konumda bulunan Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 mağlup olarak 6 hafta sonra ilk yenilgisini aldı. Milli futbolcu Arda Güler müsabakada süre bulamazken, Madrid ekibi haftayı kayıpla kapattı.

Galibiyetlerle Takip Sürüyor

Real Madrid'in en yakın takipçisi Atletico Madrid, Mallorca'yı 2-0 yenerek iki hafta sonra galip geldi. Ayrıca, Barcelona da Alaves karşısında 1-0'lık bir zafer elde etti. Bu sonuçlarla birlikte, Real Madrid 49 puanla zirvede yer alırken, Atletico Madrid 48, Barcelona ise 45 puanla takibini sürdürdü.

Premier Lig'de Liverpool Avantajını Korudu

İngiltere'de Liverpool, Bournemouth'u Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Salah, 178 golle Premier Lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu.

Arsenal ve Nottingham'ın Başarısı

Bu haftanın dikkat çeken sonuçlarından biri Arsenal'ın Manchester City'yi 5-1'lik skorla geçmesi oldu. Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise Brighton'ı 7-0 gibi bir skorla mağlup etti. Liverpool, 24. haftada 56 puanla liderliğini sürdürdü.

Serie A'da Napoli Liderliğini Korudu

Serie A'nın lideri Napoli, Roma deplasmanında 1-1'lik beraberlikle maçı tamamladı. Napoli, 54 puanla liderliğini korurken, geri kalan takımlar arasında Inter 51 ve Atalanta 47 puanla takip ediyor.

Juventus ve Milan Beraberlikleri

Milano derbisinde Milan ve Inter 1-1 berabere kalırken, Juventus Empoli'yi 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bundesliga'da Bayern Münih Üst Üste 6. Galibiyetini Aldı

Bayern Münih, Holstein Kiel'i 4-3 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı ve 51 puanla zirvede kalmaya devam etti. Bayer Leverkusen 45 puanla, Eintracht Frankfurt ise 38 puanla takip ediyor.

Ligue 1'de PSG Fırtınası

PSG, Brest'i 5-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Ousmane Dembele bu maçta 3 gol atarak dikkat çekti. Olimpik Marsilya, Olimpik Lyon'u 3-2 yenerek önemli bir zafer elde ederken, Monaco Auxerre'i 4-2 ile geçti. PSG, 20 hafta sonunda 50 puanla lider konumda bulunuyor.