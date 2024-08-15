Lamine Yamal'ın Babası Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Lamine Yamal'ın Babası Mounir Nasraoui'ye Bıçaklı Saldırı

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, İspanya'nın Mataro kentinde bir otoparkta bıçaklı bir saldırıya maruz kaldı. İspanyol medya kaynaklarına göre, Nasraoui, komşularıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından bıçaklandı.

Elde edilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Mounir Nasraoui, Badalona'daki bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayın ardından İspanyol polisi, soruşturma başlatarak üç kişiyi gözaltına aldı.

Lamine Yamal, son zamanlarda Barcelona'nın önemli futbol yeteneklerinden biri olarak öne çıkmış ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı ile birlikte kupa yaşamıştı.