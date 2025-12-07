Lando Norris Abu Dabi'de Şampiyon Oldu — 423 Puanla Sezonu Lider Bitirdi

Formula 1’in sezon finali Abu Dabi Grand Prix’sinde, McLaren’in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris üçüncü olarak tamamladığı yarışın ardından 423 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Norris böylece kariyerinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Yarış, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden gerçekleştirildi. Pole pozisyonundan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:26:07.469 derecesiyle yarışı birinci bitirdi ve bu sezon 8. kez galibiyet sevinci yaşadı.

McLaren pilotları sıralamada öne çıktı: Oscar Piastri ikinci, Lando Norris ise üçüncü oldu. 26 yaşındaki Norris bu sezon toplam 7 yarış kazanırken; Avustralya, Monaco, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Meksika ve Brezilya etaplarında birinci oldu.

Pilotlar — İlk 5

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 421 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 410 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 319 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 242 puan

Takımlar — İlk 5

1 - McLaren: 833 puan

2 - Mercedes: 469 puan

3 - Red Bull: 451 puan

4 - Ferrari: 398 puan

5 - Williams: 137 puan

