Lando Norris Abu Dabi'de Şampiyon Oldu — 423 Puanla Sezonu Lider Bitirdi

Abu Dabi GP'de üçüncü olan Lando Norris, 423 puanla kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazandı; Verstappen 421, Piastri 410 puanda kaldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 19:40
Lando Norris Abu Dabi'de Şampiyon Oldu — 423 Puanla Sezonu Lider Bitirdi

Lando Norris Abu Dabi'de Şampiyon Oldu — 423 Puanla Sezonu Lider Bitirdi

Formula 1’in sezon finali Abu Dabi Grand Prix’sinde, McLaren’in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris üçüncü olarak tamamladığı yarışın ardından 423 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Norris böylece kariyerinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Yarış, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden gerçekleştirildi. Pole pozisyonundan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:26:07.469 derecesiyle yarışı birinci bitirdi ve bu sezon 8. kez galibiyet sevinci yaşadı.

McLaren pilotları sıralamada öne çıktı: Oscar Piastri ikinci, Lando Norris ise üçüncü oldu. 26 yaşındaki Norris bu sezon toplam 7 yarış kazanırken; Avustralya, Monaco, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan, Meksika ve Brezilya etaplarında birinci oldu.

Pilotlar — İlk 5

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 421 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 410 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 319 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 242 puan

Takımlar — İlk 5

1 - McLaren: 833 puan

2 - Mercedes: 469 puan

3 - Red Bull: 451 puan

4 - Ferrari: 398 puan

5 - Williams: 137 puan

FORMULA 1'DE ABU DABİ GRAND PRİX'SİNDE ÜÇÜNCÜ OLAN MCLAREN'İN BÜYÜK BRİTANYALI PİLOTU LANDO...

FORMULA 1'DE ABU DABİ GRAND PRİX'SİNDE ÜÇÜNCÜ OLAN MCLAREN'İN BÜYÜK BRİTANYALI PİLOTU LANDO NORRİS, 423 PUANLA SEZONU ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLADI.

FORMULA 1'DE ABU DABİ GRAND PRİX'SİNDE ÜÇÜNCÜ OLAN MCLAREN'İN BÜYÜK BRİTANYALI PİLOTU LANDO...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmren Alaçatıspor Son Dakikada Yelkispor’a 3-2 Mağlup
2
Eskişehirspor Taraftarından Emre Mercan'a Duygusal Pankart
3
Lando Norris Abu Dabi'de Şampiyon Oldu — 423 Puanla Sezonu Lider Bitirdi
4
Trendyol Süper Lig: Göztepe 0-0 Trabzonspor (15')
5
Alanyaspor - Antalyaspor (15. Hafta): Hazırlıklar Tamamlandı
6
Çeşme Belediyespor ikinci yarıya 2-0 galibiyetle başladı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi