Laszlo Benes, Kayserispor'u Rize'de 1-0 öne geçirdi — Gol sayısı 3'e yükseldi

Laszlo Benes, Kayserispor'u Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçirdi

Trendyol Süper Lig 14. hafta

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Slovak oyuncusu Laszlo Benes, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Mücadele deplasmanda oynandı ve 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı.

Benes, maçın 57. dakikasında ceza sahası dışından kaydettiği şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve böylece sarı-kırmızılı formayla 3. gol sevincini yaşadı.

Deneyimli oyuncu daha önce Kocaelispor ve Antalyaspor deplasmanlarında da fileleri birer kez havalandırmıştı.

Karadeniz temsilcisi karşısında maça 11’de başlayan Laszlo Benes, karşılaşmanın tamamında, 90 dakika sahada kaldı.

