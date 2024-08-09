Lee Carsley, İngiltere Milli Takımı'nın Geçici Teknik Direktörü Oldu

Lee Carsley İngiltere'nin Geçici Teknik Direktörü

İngiltere Milli Futbol Takımı, Gareth Southgate'in görevden ayrılmasının ardından geçici teknik direktörlük koltuğuna Lee Carsley'i oturttu. İngiltere Futbol Federasyonu'un açıkladığına göre, Carsley, eylül ayında düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başında yer alacak.

Teknik Direktörlük Yolu

50 yaşındaki Carsley, kariyeri boyunca Derby County, Blackburn Rovers ve Everton gibi kulüplerde futbol oynamış bir isim. 2021 yılından bu yana İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımını çalıştırmıştı.

Yeni Arayış Devam Ediyor

Açıklamada ayrıca, İngiltere Milli Takımı için yeni bir teknik direktör arayışının da sürdüğü belirtildi. Carsley'nin bu süreçte takımın başında bulunması, geleceğe yönelik umutları artırıyor.