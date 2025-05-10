Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'te Final Raunduna Yükseldi

Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'te Finale Gidiyor

Türk golfçü Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'teki başarılı performansını sürdürüyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde sahaya çıkan 66 oyuncudan biri olan Açıkalın, günü 69 vuruş (-2) ile tamamladı.

Başarılı Üç Gün

25 yaşındaki sporcu, ilk gün par, ikinci gün -2 ve üçüncü gün de -2 oynadı. Toplamda 209 vuruşla (-4) turnuvanın yarınki final raunduna başlayacak.

Hedef: İlk 10

Üçüncü raunt sonunda seyircilerin tezahürat ve alkışları arasında başarılı bir oyun sergileyen Leon Açıkalın, basın mensuplarına hedefinin turnuvayı ilk 10'da tamamlamak olduğunu duyurdu. Bu başarı, ona DP Dünya Turu'nun Belçika'da gerçekleştirilecek etabında oynama hakkı kazandıracak.

Açıkalın, Türkiye'de bir ilke imza atmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. “Böylece Avrupa'da bir sonraki tur etabında oynama hakkı kazanıyor olacağım. Bunun için bugün -5 ya da -6 ile sahayı tamamlamaya çalıştım. Ama umarım yarın bunu başarabilirim,” şeklinde konuştu.

Final Raufu ve Ödül Töreni

Turkish Airlines Open, yarın oynanacak final raundu ve ödül töreni ile son bulacak.

Türk golfçü Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'teki başarılı performansını sürdürdü. Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde sahaya çıkan 66 oyuncudan biri olan Leon Açıkalın, günü 69 vuruş (-2) ile tamamladı. Leon Açıkalın, açıklamalarda bulundu.

Türk golfçü Leon Açıkalın, Turkish Airlines Open 2025'teki başarılı performansını sürdürdü. Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde sahaya çıkan 66 oyuncudan biri olan Leon Açıkalın, günü 69 vuruş (-2) ile tamamladı. Leon Açıkalın, açıklamalarda bulundu.