Leroy Sane Fenerbahçe Derbisinde İlk Golünü Attı

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızlıların tek golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti.

Müsabakanın 27. dakikasında Barış Alper Yılmaz'dan topu alan Sane, rakiplerini geçip ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta Jayden Oosterwolde'ye de çarpan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasıyla skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırırken, bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Leroy Sane, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

