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Letonyalı Basketbolcu Janis Timma 32 Yaşında Hayatını Kaybetti

32 yaşındaki Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma, hayatını kaybetti. Basketbol dünyası yasa boğuldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:30
Letonyalı Basketbolcu Janis Timma 32 Yaşında Hayatını Kaybetti

Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma, yalnızca 32 yaşında yaşamını yitirdi. Son olarak Darüşşafaka takımında forma giyen Timma'nın ölüm haberi, Letonya Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Haberin detaylarına göre, Janis Timma, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman dairesinde ölü bulundu. Eşinden ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiği iddia edilen Timma'nın ani ölümü basketbol camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Hayatının büyük bir kısmını profesyonel basketbol kariyeriyle geçiren Timma, Baskonia ve Olympiakos gibi köklü takımlarda da görev almıştı. Ölümü nedeniyle birçok kulüp ve basketbolcu, başsağlığı mesajlarını sosyal medyada paylaştı.

Janis Timma'nın anısı, basketbol dünyasında her zaman yaşatılacak.

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