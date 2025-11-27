Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi Denizli'de Başlıyor

Denizli'de 2015 doğumlu genç yetenekler için düzenlenen Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi; 20 takım, 300 sporcu, 29 Kasım 2025'te başlıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:47
Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi Denizli'de Başlıyor

Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi Denizli'de Başlıyor

Denizli'de genç futbolcuların gelişimini hedefleyen Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi ilk kez düzenleniyor. 2015 doğumlu sporcuların mücadele edeceği ligde, toplam 20 takım ve yaklaşık 300 sporcu yeşil sahada buluşacak.

Tanıtım ve kura töreni

Lig düzenleme komitesi tarafından organize edilen kura çekimi ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Törene antrenörler, sporcular ve Levend Sarıoğlu'nun ailesi katıldı. Etkinlikte, Levend Sarıoğlu'nun başarı hikâyesi kısa bir filmle paylaşılarak salonda duygu dolu anlar yaşandı. Tören sonunda Levend Sarıoğlu'nun ailesine teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Lig formatı ve takvim

Lig, genç yeteneklere profesyonel deneyim kazandırmak ve Denizli'nin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hazırlandı. Tamamen kapsayıcı ve gelişim odaklı formatla düzenlenen organizasyonda takımlar tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Maçlar 29 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak ve turnuva 15 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi, Denizli'nin genç oyuncularına kendilerini gösterme, deneyim kazanma ve özgüven geliştirme fırsatı sunacak önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ’DE GELECEĞİN FUTBOLCULARINI YETİŞTİRMEK AMACIYLA İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN LEVEND SARIOĞLU...

DENİZLİ’DE GELECEĞİN FUTBOLCULARINI YETİŞTİRMEK AMACIYLA İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN LEVEND SARIOĞLU U-10 FUTBOL LİGİ’Nİ BAŞLATIYOR. 2015 DOĞUMLU GENÇ YETENEKLERİ BİR ARAYA GETİRECEK LİGDE 300 SPORCU YEŞİL SAHADA BULUŞACAK.

DENİZLİ’DE GELECEĞİN FUTBOLCULARINI YETİŞTİRMEK AMACIYLA İLK KEZ DÜZENLENECEK OLAN LEVEND SARIOĞLU...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söğütspor'da Olağanüstü Kongre Öncesi Birlik ve Beraberlik Yemeği
2
Kuşadası'nda Kadınlara 'Yakın Savunma Teknikleri' Eğitimi
3
Samsunspor Taraftarları Reykjavik'te: 55 Metrelik Bayrakla Breidablik Maçına Destek
4
Aydınspor'dan Derbi Öncesi 'Asi Kankalar' Birlik Çağrısı
5
Tim Jabol Folcarelli: "Hayatımı futbola adadım, Trabzonspor kariyerimi değiştirdi"
6
Sinopspor’a 3 Milyon TL Nakdi Destek
7
Nesine 3. Lig'de 26. Hafta Maç Sonuçları

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?