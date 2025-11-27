Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi Denizli'de Başlıyor

Denizli'de genç futbolcuların gelişimini hedefleyen Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi ilk kez düzenleniyor. 2015 doğumlu sporcuların mücadele edeceği ligde, toplam 20 takım ve yaklaşık 300 sporcu yeşil sahada buluşacak.

Tanıtım ve kura töreni

Lig düzenleme komitesi tarafından organize edilen kura çekimi ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Törene antrenörler, sporcular ve Levend Sarıoğlu'nun ailesi katıldı. Etkinlikte, Levend Sarıoğlu'nun başarı hikâyesi kısa bir filmle paylaşılarak salonda duygu dolu anlar yaşandı. Tören sonunda Levend Sarıoğlu'nun ailesine teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Lig formatı ve takvim

Lig, genç yeteneklere profesyonel deneyim kazandırmak ve Denizli'nin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hazırlandı. Tamamen kapsayıcı ve gelişim odaklı formatla düzenlenen organizasyonda takımlar tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Maçlar 29 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak ve turnuva 15 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi, Denizli'nin genç oyuncularına kendilerini gösterme, deneyim kazanma ve özgüven geliştirme fırsatı sunacak önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

