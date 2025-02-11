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Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı Olarak Atandı

Olimpik Türk güreş hakemi Levent Şen, Dünya Güreş Birliği'nde 'UWW Hakem Komisyonu Başkanı' olarak görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:41
Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı Olarak Atandı

Levent Şen, UWW Hakem Komisyonu Başkanı Olarak Atandı

Dünya Güreş Birliği (UWW), olimpik Türk güreş hakemlerinden Levent Şen'i "UWW Hakem Komisyonu Başkanı" olarak belirledi. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, UWW, 2025-2028 yılları arasında görev yapacak yönetim, komisyon ve kurul üyelerini ilan etti.

Yeni dönemde, Türk güreşinin önemli isimleri uluslararası alanda dikkat çeken görevlere getirildi. Levent Şen, bu yeni görevle birlikte uluslararası güreş hakemlerinin yönetim süreçlerinde etkili olacak.

Levent Şen, dünya güreşinin en önemli hakemlerinden biri olarak tanınmakta. 2005 yılında uluslararası hakemlik yapmaya başlayarak, 2013 yılından itibaren olimpik hakem olarak en üst düzey turnuvalarda yer aldı. 2018 yılından sonra uluslararası hakem kurslarında eğitmenlik yaparak yeni nesil hakemlerin yetişmesine destek verdi. Şen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güreş müsabakalarında görev alırken, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da hakemlik yaptı.

UWW'de 2025-2028 döneminde görev alacak diğer Türk temsilcileri ve görevleri ise şu şekildedir:

  • İbrahim Cicioğlu – Hakem Eğitimi Koordinasyonu
  • Funda Elmacıoğlu – Bilimsel Komisyon Üyesi
  • Neşe Gündoğan – Herkes İçin Spor Komitesi Üyesi
  • Mehmet Gültekin – Geleneksel Güreş Komitesi Üyesi
  • Mahmut Demir – Şöhretler ve Tarihi Miras Komitesi Üyesi
  • Yesugay Aksakal – Plaj Güreşi Komitesi Üyesi

Türk güreşinin uluslararası arenada daha da güçlenmesi bekleniyor.

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