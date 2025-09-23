Limni Gölü'nde Cimnastik Etkinliği — Avrupa Spor Haftası, Gümüşhane

Limni Gölü Tabiat Parkı'nda düzenlenen cimnastik etkinliği, spor gösterileri ve doğayla bütünleşen atmosferle Avrupa Spor Haftası kapsamında dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:50
Limni Gölü'nde Cimnastik Etkinliği — Avrupa Spor Haftası, Gümüşhane

Limni Gölü'nde Cimnastik Etkinliği — Avrupa Spor Haftası, Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında gerçekleştirilen cimnastik etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, doğa ile sporun buluştuğu görsel ve sportif bir şölen olarak kayda geçti.

Organizasyon ve Amaç

Etkinliğin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, etkinlikle sporun farkındalık oluşturmadaki gücü ve turizme katkısının vurgulandığı ifade edildi.

Gösteriler ve Atmosfer

Limni Gölü, yemyeşil ormanları, serin havası ve manzarasıyla katılımcılara eşsiz bir atmosfer sundu. Karadeniz'in saklı cenneti olarak tanımlanan göl, bu kez sporun dinamizmiyle renklendi.

Sporcuların hareketleri, gölün dingin manzarasıyla bütünleşerek, unutulmaz kareler oluşturdu.

Yetkililerin Değerlendirmesi

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerinin açıklamalarına yer verilirken, değerlendirmelerinde etkinliğin yalnızca spor yapmayı teşvik etmediği, aynı zamanda kentin turizm değerlerini tanıtmaya da katkı sağladığı belirtildi. Açıklamada söz alan İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay ise şunları kaydetti: "Sporun birleştirici gücüyle doğanın huzurunu bir araya getiren bu etkinlik, katılımcılara hem sağlık hem de moral kazandırdı."

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında...

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında cimnastik etkinliği gerçekleştirildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında...

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
2
A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde: Rakip Polonya
3
Odunpazarı'nın Hedefi: Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde İlk Dört
4
Trabzonspor'da Zubkov'un Performans Düşüşü
5
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko — Beşiktaş GAİN
6
Sadettin Saran, Fenerbahçe'yi Dinamo Zagreb Maçı İçin Uğurlayacak

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek