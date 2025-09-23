Limni Gölü'nde Cimnastik Etkinliği — Avrupa Spor Haftası, Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında gerçekleştirilen cimnastik etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, doğa ile sporun buluştuğu görsel ve sportif bir şölen olarak kayda geçti.

Organizasyon ve Amaç

Etkinliğin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, etkinlikle sporun farkındalık oluşturmadaki gücü ve turizme katkısının vurgulandığı ifade edildi.

Gösteriler ve Atmosfer

Limni Gölü, yemyeşil ormanları, serin havası ve manzarasıyla katılımcılara eşsiz bir atmosfer sundu. Karadeniz'in saklı cenneti olarak tanımlanan göl, bu kez sporun dinamizmiyle renklendi.

Sporcuların hareketleri, gölün dingin manzarasıyla bütünleşerek, unutulmaz kareler oluşturdu.

Yetkililerin Değerlendirmesi

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerinin açıklamalarına yer verilirken, değerlendirmelerinde etkinliğin yalnızca spor yapmayı teşvik etmediği, aynı zamanda kentin turizm değerlerini tanıtmaya da katkı sağladığı belirtildi. Açıklamada söz alan İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay ise şunları kaydetti: "Sporun birleştirici gücüyle doğanın huzurunu bir araya getiren bu etkinlik, katılımcılara hem sağlık hem de moral kazandırdı."

