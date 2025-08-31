Liverpool 1-0 Arsenal: Szoboszlai'nin Anfield'daki Serbest Vuruşu Zaferi

Liverpool, Anfield'da Arsenal'ı 1-0 yenerek haftanın öne çıkan maçını kazandı
İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçında geçen sezonun şampiyonu Liverpool, konuk ettiği Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.
Maçın özeti
Anfield Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, 83. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.
Günün diğer sonucu ve puan durumu
Günün bir diğer maçında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer İngiliz rakibi Manchester City, deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi.
Liverpool, Premier Lig'de 3'te 3 yaparak lider durumda bulunurken; Manchester City ise ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kaldı.