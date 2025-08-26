DOLAR
Liverpool, 90+10'da Ngumoha ile Newcastle'ı 3-2 yendi

Liverpool, Premier Lig 2. haftada Newcastle United'ı 90+10'da Rio Ngumoha'nın golüyle 3-2 mağlup etti; Gravenberch, Ekitike, Guimaraes ve Osula sahne aldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 00:14
Premier Lig 2. hafta maçında son şampiyon deplasmandan üç puanla döndü

İngiltere Premier Lig'de oynanan 2. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti. Maçın kaderini 90+10. dakikada sahneye çıkan 16 yaşındaki Rio Ngumoha belirledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 35. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada konuk ekip yeni transferi Hugo Ekitike ile bir gol daha bularak farkı artırdı. Aynı dakikada ev sahibi ekipte forma giyen Anthony Gordon, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Newcastle, 57. dakikada Bruno Guimaraes ile cevap verdi ve oyuna yeniden ortak olmaya çalıştı. Mücadelede dengeyi 88. dakikada Will Osula sağladı ve skor 2-2'ye geldi.

Maçın son anlarında tempoya doyulmaz anlar yaşandı; uzatma dakikalarında sahneye çıkan Rio Ngumoha, 90+10. dakikada attığı golle Liverpool'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Temponun hiç düşmediği karşılaşma, son şampiyon Liverpool'un dramatik bir zaferiyle son buldu.

