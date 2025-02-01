Liverpool, Salah'ın Golleriyle Bournemouth'u Geçti

Premier Lig'de Liderlik Şov

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Bournemouth karşısında 2-0 galip gelerek önemli bir 3 puan elde etti. Vitality Stadı'nda gerçekleşen zorlu karşılaşmada, konuk ekip Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, 30. ve 75. dakikalarda kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getirdi.

Salah Tarihe Geçti

Mısırlı golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını 21'e yükselterek Premier Lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu olmayı başardı. Salah'ın toplamda kaydettiği 178 gol, onu Frank Lampard (177 gol) gibi efsane futbolcuları geride bırakırken, Premier Lig tarihinin zirve isimleri arasına da yerleştiriyor.

Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde ardı ardına gelen 3. galibiyetini alarak, toplam puanını 56'ya çıkardı. Ayrıca, en yakın takipçisi Arsenal ile puan farkını 9'a yükseltti. Diğer yandan, Bournemouth ise ligdeki puanını 40'da tutarak özgüven kaybı yaşamıyor.