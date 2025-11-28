Luan Campos Sivas'tan izinsiz ayrıldı, sosyal medya Kamanan benzetmesini gündeme getirdi

Luan Campos'un izinsiz ayrılışı Sivas'ta tartışma yarattı

Sivasspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luan Campos'un, ligin ilk yarısı tamamlanmadan izinsiz bir şekilde şehri terk etmesi şehirde ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Olay, 2009 yılında benzer şekilde Sivasspor'dan ayrılan Fransız futbolcu Yannick Kamanan'ı akıllara getirdi.

Olayın seyri

Sivasspor'un Brezilya'nın 2. Lig ekiplerinden America MG'den transfer ettiği Campos, geçtiğimiz günlerde hiçbir yetkiliye bilgi vermeden Sivas'tan ayrıldı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı iddia edilen "Aklımı yitireceğim" şeklindeki içerikler kentte tepkilere yol açtı. Bu gelişme, 2009'da tek taraflı sözleşme feshiyle şehirden ayrılan Kamanan'ın sözlerini yeniden gündeme getirdi: "Sivas'ın New York olmadığı açık. Burada zamanın dışındayız. 1850'lerde yaşamak gibi bir şey."

Sosyal medya ve kamuoyunun tepkileri

Şehirdeki tepkiler üzerine Campos ve ailesi bazı paylaşımlar yaparak Sivas'ı sevdiklerini, ancak kulüpten iki ay boyunca alacaklarını tahsil edemedikleri için ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Ayrıca aile, çocuklarının Sivasspor formalı fotoğraflarını paylaşarak bağlılık mesajı verdi.

Sivasspor taraftarları farklı tepkiler verdi. Selim Enes Yılmaz, "Futbolcunun gitmesi hiç hoş olmadı. Para alamadığı için gittiği söyleniyor ama ben bunun bir bahane olduğunu düşünüyorum. Elbet bir gün parası ödenirdi, kaçmasına gerek yoktu... Sosyal medyanın sıkıntısı bunlar. Futbolcunun aleyhinde yapılan paylaşımlardan sonra futbolcu, çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirerek paylaşım yaptı. Bu durum da beni mutlu etti" dedi.

Akın Aslan ise, "Ben bu futbolcunun gitmesini Sivas'ın soğuğuna dayanamadığı için olduğunu düşünüyorum. Gittikten sonra çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşması bizi mutlu etti. Ama kaçıp gitmesi hoş bir davranış olmadı" ifadelerini kullandı. Tacettin Kılıç futbolcunun gitmesini "nankörlük" olarak nitelendirirken, Lütfi Civelek "Parasını alamıyorsa mecbur gidecek. Futbolcu gittikten sonra yalan yanlış yorumlar ve paylaşımlar yapmışlar. Çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşım yapınca mutlu olduk" dedi.

Bir başka taraftar, Şahin Erdoğan, önceki sezon Ukrayna'da oynamış bir futbolcu için, "Savaştan değil Sivas'tan kaçtı" yorumunu yaptı.

Kulüp açıklaması

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise futbolcunun alacaklarını tahsil edemediği iddiası yalanlandı. Kulübün açıklaması ve Campos ailesinin paylaşımları arasındaki çelişki, tartışmaları sürdürdü.

Campos'un ani ayrılığı, hem saha içi kadro planlaması hem de kulüp-taraftar ilişkileri açısından soru işaretleri oluştururken, 2009'daki Yannick Kamanan vakasıyla yapılan benzetmeler sosyal medyada gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

SİVASSPOR’UN YAZ TRANSFERİ LUAN CAMPOS'UN, İLK YARIYI TAMAMLAMADAN ADETA SİVAS’TAN KAÇMASI 2009 YILINDA BENZER ŞEKİLDE SİVAS’TAN AYRILAN FRANSIZ FUTBOLCU YANNİCK KAMANAN’I AKILLARA GETİRDİ.