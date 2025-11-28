Luan Campos Sivas'tan izinsiz ayrıldı, sosyal medya Kamanan benzetmesini gündeme getirdi

Sivassporlu Luan Campos'un izinsiz şehir terk edişi tepkilere neden oldu; kulüp alacak iddiasını yalanladı, olay 2009'daki Yannick Kamanan vakasını hatırlattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:24
Luan Campos Sivas'tan izinsiz ayrıldı, sosyal medya Kamanan benzetmesini gündeme getirdi

Luan Campos'un izinsiz ayrılışı Sivas'ta tartışma yarattı

Sivasspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luan Campos'un, ligin ilk yarısı tamamlanmadan izinsiz bir şekilde şehri terk etmesi şehirde ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Olay, 2009 yılında benzer şekilde Sivasspor'dan ayrılan Fransız futbolcu Yannick Kamanan'ı akıllara getirdi.

Olayın seyri

Sivasspor'un Brezilya'nın 2. Lig ekiplerinden America MG'den transfer ettiği Campos, geçtiğimiz günlerde hiçbir yetkiliye bilgi vermeden Sivas'tan ayrıldı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı iddia edilen "Aklımı yitireceğim" şeklindeki içerikler kentte tepkilere yol açtı. Bu gelişme, 2009'da tek taraflı sözleşme feshiyle şehirden ayrılan Kamanan'ın sözlerini yeniden gündeme getirdi: "Sivas'ın New York olmadığı açık. Burada zamanın dışındayız. 1850'lerde yaşamak gibi bir şey."

Sosyal medya ve kamuoyunun tepkileri

Şehirdeki tepkiler üzerine Campos ve ailesi bazı paylaşımlar yaparak Sivas'ı sevdiklerini, ancak kulüpten iki ay boyunca alacaklarını tahsil edemedikleri için ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Ayrıca aile, çocuklarının Sivasspor formalı fotoğraflarını paylaşarak bağlılık mesajı verdi.

Sivasspor taraftarları farklı tepkiler verdi. Selim Enes Yılmaz, "Futbolcunun gitmesi hiç hoş olmadı. Para alamadığı için gittiği söyleniyor ama ben bunun bir bahane olduğunu düşünüyorum. Elbet bir gün parası ödenirdi, kaçmasına gerek yoktu... Sosyal medyanın sıkıntısı bunlar. Futbolcunun aleyhinde yapılan paylaşımlardan sonra futbolcu, çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirerek paylaşım yaptı. Bu durum da beni mutlu etti" dedi.

Akın Aslan ise, "Ben bu futbolcunun gitmesini Sivas'ın soğuğuna dayanamadığı için olduğunu düşünüyorum. Gittikten sonra çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşması bizi mutlu etti. Ama kaçıp gitmesi hoş bir davranış olmadı" ifadelerini kullandı. Tacettin Kılıç futbolcunun gitmesini "nankörlük" olarak nitelendirirken, Lütfi Civelek "Parasını alamıyorsa mecbur gidecek. Futbolcu gittikten sonra yalan yanlış yorumlar ve paylaşımlar yapmışlar. Çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşım yapınca mutlu olduk" dedi.

Bir başka taraftar, Şahin Erdoğan, önceki sezon Ukrayna'da oynamış bir futbolcu için, "Savaştan değil Sivas'tan kaçtı" yorumunu yaptı.

Kulüp açıklaması

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise futbolcunun alacaklarını tahsil edemediği iddiası yalanlandı. Kulübün açıklaması ve Campos ailesinin paylaşımları arasındaki çelişki, tartışmaları sürdürdü.

Campos'un ani ayrılığı, hem saha içi kadro planlaması hem de kulüp-taraftar ilişkileri açısından soru işaretleri oluştururken, 2009'daki Yannick Kamanan vakasıyla yapılan benzetmeler sosyal medyada gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

SİVASSPOR’UN YAZ TRANSFERİ LUAN CAMPOS'UN, İLK YARIYI TAMAMLAMADAN ADETA SİVAS’TAN KAÇMASI 2009...

SİVASSPOR’UN YAZ TRANSFERİ LUAN CAMPOS'UN, İLK YARIYI TAMAMLAMADAN ADETA SİVAS’TAN KAÇMASI 2009 YILINDA BENZER ŞEKİLDE SİVAS’TAN AYRILAN FRANSIZ FUTBOLCU YANNİCK KAMANAN’I AKILLARA GETİRDİ.

SİVASSPOR’UN YAZ TRANSFERİ LUAN CAMPOS'UN, İLK YARIYI TAMAMLAMADAN ADETA SİVAS’TAN KAÇMASI 2009...

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Formula 1: Katar Grand Prix’si Lusail’de — 57 Tur Heyecanı
2
Gökhan Ünal'a Sürpriz: Gol Kralı Ayakkabısı 20 Yıl Sonra
3
Kick Boks Dünya Şampiyonu Elif Ceren Uzunçakmak'a Okulunda Konfetili Sürpriz Karşılama
4
Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor | Mete Işık: "Çok kötü goller yedik"
5
Dünya Boks Şampiyonası: Samet Gümüş çeyrek finalde elendi
6
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu
7
Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğu Kutlandı: Köprüler Sarı Lacivert Aydınlatıldı

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?