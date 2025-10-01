Lubomir Satka: Legia Varşova Maçı Kolay Olmayacak | Samsunspor

Satka, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova karşısında zor bir atmosfer beklediklerini, taraftar baskısına rağmen kendi oyunlarını sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:34
Legia Varşova deplasmanına Satka'dan uyarı

UEFA Konferans Ligi'nde zorlu randevu

Samsunspor'un Slovak stoperi Lubomir Satka, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın oynayacakları Legia Varşova karşılaşmasının kolay geçmeyeceğini söyledi.

Satka, müsabaka öncesi Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Polonya ligini iyi tanıdığını ve burada yaklaşık 4 yıl oynadığını belirtti.

Satka'nın sözlerinden öne çıkanlar: "Elbette ki bu maç kolay olmayacaktır, zorlu bir maç bizi bekliyor". Kulübün uzun bir tarihe sahip olduğunu, burada sert bir atmosferle karşılaşacaklarını vurguladı ve teknik ekibin direktifleri doğrultusunda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Rick Van Drongelen ile saha içinde ve dışında iyi anlaştıklarını ifade eden Satka, "Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Çok uzun süredir zaten birlikte oynuyoruz. Benim saha içinde nasıl davranacağımı o biliyor, onun nasıl davranacağını da ben biliyorum. O bana göre biraz daha agresif ben ise biraz daha sakinim. Açıkçası birbirimizi tamamlıyoruz" dedi. Yeni transfer Toni Borevkovic'in ise takıma kısa sürede uyum sağlayacağını düşündüğünü ekledi.

Satka, Legia Varşova'nın iç saha ve deplasman performansı arasındaki farkı da değerlendirerek, "Kendi sahalarında taraftarların desteğini arkasına alarak inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Türkiye ile bunu kıyaslayacak olursak taraftarları biraz daha agresifler" yorumunu yaptı ve yineledi: "Elbette ki bu maç kolay olmayacaktır, zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama biz kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız."

