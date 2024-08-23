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Lugano, Beşiktaş ile Beraberlikte Karakter Gösterdi

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının karakterini ön plana çıkardığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 00:20
Lugano, Beşiktaş ile Beraberlikte Karakter Gösterdi

Lugano, Beşiktaş Karşısında 3-3 Beraberlik Elde Etti

Lugano'nun UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk mücadelesinde Beşiktaş ile 3-3 berabere kalmasının ardından Teknik Direktör Mattia Croci-Torti, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Croci-Torti, takımının geriye düştükten sonra gösterdiği karakterin altını çizdi.

Şanssız Goller ve Stratejik Oyun

Maçta şanssız goller yediklerini belirten Croci-Torti, "Sahaya kazanmak için çıktık. Oyuncularım harika performans sergiledi. Beşiktaş'ın yüksek kalitede futbolcuları var. Takımım karakterliydi ve geri düştükten sonra ayağa kalkmayı başardık. Avrupa arenasında deneyim kazanıyoruz ve korkusuzca oynuyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'a Avantajlı Gidiş

Turun ikinci maçının İstanbul'da oynanacak olmasına değinen Croci-Torti, "Beşiktaş, İstanbul'da kazanmak zorunda kalacak. Bu da onları baskı altına sokuyor. 3-3'lük skor, bize İstanbul'a avantajlı bir şekilde gitme imkanı sağladı." ifadelerini kullandı.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Beşiktaş'ın kadrosundaki önemli isimleri de değinen Croci-Torti, "Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi futbolcuları var ve Mourinho, Gedson'u Tottenham'a almak istemişti. Takımım iyi organize oldu, ancak duran toplardan gol yemememiz gerekiyor. Çoğu zaman zor zamanlarda ligde de buna benzer goller yiyoruz. Daha konsantre olmamız lazım." dedi.

Fenerbahçe ile Kıyaslama

Son olarak Croci-Torti, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda elendikleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kıyaslayarak, "Beşiktaş, Fenerbahçe'den daha hızlı bir oyun stiline sahip. Topu kaptıklarında anında ileri oynuyorlar. Fenerbahçe ise daha kontrollü ve ayağa oynuyor, topu aldıklarında genellikle Dzeko'yu arıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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