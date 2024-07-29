Lugano, Fenerbahçe Maçına Hazır

Lugano, Fenerbahçe ile Maç İçin Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında, yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lugano, son antrenmanını gerçekleştirdi. Ülker Stadı'nda, teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde yapıldı.

Antrenman Detayları

İdman öncesinde, teknik ekip ve futbolcular arasında kısa bir toplantı gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma koşusuyla başlayarak, orta alanda yapılan top kapma çalışması ile devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise Lugano takımının, Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı taktiği üzerinde çalıştığı bilgisi edinildi.

Maç Bilgileri

Önceki karşılaşmada 4-3'lük skor ile galip gelen Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Lugano'yu ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenman ile tamamladı.