DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.942,43 0,12%
BITCOIN
3.477.478,86 -0,25%

Luis Nani Profesyonel Futbol Kariyerini Noktaladı

Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında aktif spor yaşamını sonlandırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 22:53
Luis Nani Profesyonel Futbol Kariyerini Noktaladı

Luis Nani Profesyonel Futbol Kariyerini Noktaladı

Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Nani, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, futbolculuk hayatına veda etme zamanının geldiğini belirtti.

Açıklamasında Duygusal Anlar Yaşadı

Nani, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Harika bir maceraydı. Kariyerimin iniş ve çıkışlarında bana yardım eden ve unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile birlikte Nani, hayatında yeni bir sayfa açma ve yeni hedeflere odaklanma zamanının geldiğini ifade etti ve takipçilerine, "Yakında görüşürüz. Teşekkürler" diyerek veda etti.

İkonik Kariyeri

Luis Nani, futbol kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor gibi Türk takımlarının yanı sıra, Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Estrela Amadora gibi birçok uluslararası kulüpte başarılı bir şekilde forma giydi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Atıç'tan Hakem Tepkisi: Sabır Taşımız Dolu
2
Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı Farklı Geçti!
3
Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası Şampiyonları Belli Oldu
4
Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Tamamlandı
5
Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da Start Aldı
6
Cizre Belediyespor'da Kriz! Başantrenör Ramazanoğlu, Maddi Zorlukları İfade Etti
7
Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonu, İspanya'da Madalyasını Aldı

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor