Luis Nani Profesyonel Futbol Kariyerini Noktaladı

Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Nani, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, futbolculuk hayatına veda etme zamanının geldiğini belirtti.

Açıklamasında Duygusal Anlar Yaşadı

Nani, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Harika bir maceraydı. Kariyerimin iniş ve çıkışlarında bana yardım eden ve unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile birlikte Nani, hayatında yeni bir sayfa açma ve yeni hedeflere odaklanma zamanının geldiğini ifade etti ve takipçilerine, "Yakında görüşürüz. Teşekkürler" diyerek veda etti.

İkonik Kariyeri

Luis Nani, futbol kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor gibi Türk takımlarının yanı sıra, Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Estrela Amadora gibi birçok uluslararası kulüpte başarılı bir şekilde forma giydi.