Lundqvist, IFK Göteborg'a Transfer Oldu

Ramon Pascal Lundqvist, IFK Göteborg'un Yeni İsimlerinden

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de oynayan İsveçli futbolcu Ramon Pascal Lundqvist, ülkesinin köklü takımlarından IFK Göteborg'a transfer oldu. Geçtiğimiz ocak ayında Göztepe'ye katılan Lundqvist, kulübü ile olan sözleşmesini sonlandırarak yeni bir maceraya atılmak üzere yola çıktı.

Göztepe'den Veda Mesajı

Göztepe Kulübü, oyuncunun transferi ile ilgili yaptığı resmi açıklamada, "Oyuncumuz Ramon Pascal Lundqvist'in IFK Göteborg'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve ilerideki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verdi.

27 yaşındaki hücum oyuncusu, kısa süre içerisinde Göztepe taraftarlarının gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Artık Göztepe Rivali IFK Göteborg forması giyecek olan Lundqvist'in yeni takımıyla neler başaracağı merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsveçli Ramon Pascal Lundqvist, ülkesinin takımlarından IFK Göteborg'a transfer oldu. (Arşiv)