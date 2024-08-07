Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Lundqvist, IFK Göteborg'a Transfer Oldu

Göztepe'nin İsveçli oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist, IFK Göteborg'a transfer oldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:57
Lundqvist, IFK Göteborg'a Transfer Oldu

Ramon Pascal Lundqvist, IFK Göteborg'un Yeni İsimlerinden

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de oynayan İsveçli futbolcu Ramon Pascal Lundqvist, ülkesinin köklü takımlarından IFK Göteborg'a transfer oldu. Geçtiğimiz ocak ayında Göztepe'ye katılan Lundqvist, kulübü ile olan sözleşmesini sonlandırarak yeni bir maceraya atılmak üzere yola çıktı.

Göztepe'den Veda Mesajı

Göztepe Kulübü, oyuncunun transferi ile ilgili yaptığı resmi açıklamada, "Oyuncumuz Ramon Pascal Lundqvist'in IFK Göteborg'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve ilerideki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verdi.

27 yaşındaki hücum oyuncusu, kısa süre içerisinde Göztepe taraftarlarının gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Artık Göztepe Rivali IFK Göteborg forması giyecek olan Lundqvist'in yeni takımıyla neler başaracağı merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsveçli Ramon Pascal Lundqvist, ülkesinin...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsveçli Ramon Pascal Lundqvist, ülkesinin takımlarından IFK Göteborg'a transfer oldu. (Arşiv)

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!