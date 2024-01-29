Maça saatler kala açıklandı: Galatasaray'dan Icardi kararı

Okan Buruk'tan Sürpriz Karar: Icardi'nin Dönüşü ve Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya Karşı Kilit 11'i!

Süper Lig'in 23. haftasında nefesleri kesen bir mücadele Galatasaray'ı Gaziantep FK ile kendi sahasında buluşturacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu kritik müsabakada sahaya sürmeyi planladığı 11'i açıkladı ve taraftarlarına heyecan dolu bir karşılaşma vaat etti.

Galatasaray'ın kalesinde tecrübeli isim Fernando Muslera, sezonun en başarılı performanslarından birini sergileyen bir diğer oyuncu Günay Güvenç'in önünde 11 numara olarak yer alacak. Sağ bekte Sacha Boey'un transferi sonrası Barış Alper'in görev alması beklenirken, sol bek pozisyonunda Kaan Ayhan'a şans verilecek.

Stoperte Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda Davinson Sanches'in yerleştirileceği tahmin edilirken, defansın diğer yarısında ise Nellson'un performansıyla dikkat çekmesi sebebiyle görev alması bekleniyor.

Orta sahada ise Lucas Torreira'nın yıldızı parlıyor. 11'de kesin gözüyle bakılan Torreira'nın yanında ise yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Kerem Demirbay 8 numara pozisyonunda görev alacak.

Ön üçlüde ise tecrübeli oyuncu Dries Mertens'in 10 numarada sahaya çıkması beklenirken, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve sağ kanatta Wilfried Zaha'nın performanslarına göre zaman zaman yer değiştirmeler yapılması öngörülüyor.

Son olarak, taraftarların büyük bir heyecanla beklediği gelişme olan Mauro Icardi'nin sakatlığının tamamen geçmesiyle, Okan Buruk'un gol yükünü sırtlayacak ismi Gaziantep FK maçında 11 numarada görevlendireceği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, bu etkileyici kadro ile Gaziantep FK'ya karşı zafer peşinde olacak.