Macaristan Milli Takımı'nın Türkiye Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

Macaristan Milli Takımı, Türkiye ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için aday kadrosunu duyurdu. Roland Sallai kadroda yer aldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:15
Macaristan Milli Takımı'nın Türkiye Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

Macaristan Milli Takımı'nın Türkiye Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Türkiye ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Futbol Takımı, 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da ve 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de oynanacak maçlar için aday kadrosunu açıkladı.

Macar teknik direktör Marco Rossi tarafından belirlenen kadroda dikkat çeken isimlerden biri ise Galatasaray'dan Roland Sallai. Aday kadroda toplamda 26 futbolcu yer alıyor.

Aday Kadroda Bulunan Futbolcular

Macaristan Milli Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosu şu şekilde oluşuyor:

  • Kaleciler: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Krisztian Hegyi (Debreceni), Peter Szappanos (Paksi)
  • Defans: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Kecskemeti), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Ujpest), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Standard Liege)
  • Orta saha: Bendeguz Bolla (Rapid Wien), Bence Dardai (Wolfsburg), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Havre), Tamas Nikitscher (Valladolid), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Alex Toth (Ferencvaros)
  • Forvetler: Kevin Csoboth (St. Gallen), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Roland Sallai (Galatasaray), Levente Szabo (Braunschweig), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros)

Tüm gözler, bu kritik maçta Macaristan ve Türkiye arasında yaşanacak çekişmeli mücadeleye çevrildi.

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