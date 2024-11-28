Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zaferi Değerlendirdi: 'Büyük Bir Zafer'

Maccabi Tel Aviv'in Teknik Direktörü Zarko Lazetic'ten Beşiktaş Maçına Dair Açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a karşı 3-1'lik galibiyet elde eden İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in teknik direktörü Zarko Lazetic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Lazetic, zaferin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. İlk yarıda oyunu kontrol ettik. Top hep bizdeydi. 1-0'dan sonra birkaç hata yaptık ama ilk yarının sonundaki ikinci golle özgüven kazandık," dedi.

İkinci yarıda rakibe daha fazla top vermelerine rağmen sonuca ulaştıklarını söyleyen Lazetic, "İkinci yarı topu rakibe verdik ve rakibimiz topla oynadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bizim için büyük bir zafer oldu. Bu, bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. İlerisi için özgüven anlamında bu galibiyet bize destek oldu," ifadelerini kullandı.

Lazetic, yarıştıkları önceki maçlarda 'mağlubiyeti hak etmediklerini' ve sürekli gelişim içinde olduklarını vurgulayarak, "Geçmişteki maçlar bizde sorun oluşturmadı. Ajax maçında kötüydük ama diğer maçlarda iyiydik ve hak etmeden kaybettik. Bugünkü performansımızın iyiye giden sürecin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş, iyi oyuncular olan bir takım. Bugün Beşiktaş ile aynı seviyedeymiş gibi oynadığımızı gösterdik. Takım, oyuncular, inandığı zaman zaferlerin geleceğini gördü. Daha iyiye gideceğiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.