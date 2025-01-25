DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.733.792,28 0,49%

Madison Keys, Avustralya Açık'ta Tarihi Şampiyonluk Elde Etti

Madison Keys, Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka'yı yenerek ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:04
Madison Keys, Avustralya Açık'ta Tarihi Şampiyonluk Elde Etti

Avustralya Açık'ta Eğlenceli Final

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta büyük bir heyecan yaşandı. ABD'li tenisçi Madison Keys, finalde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka'yı yenerek kariyerinde bir ilke imza attı ve ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Final Maçının Detayları

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 14. gününde gerçekleştirilen tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası olan Sabalenka ile 19 numaralı seribaşı Keys karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, Sabalenka için üst üste 20. galibiyetini elde etme ve üçüncü kez Avustralya Açık'ta şampiyon olma fırsatıyken; Keys için de ilk kez Avustralya Açık finalinde mücadele etme şansıydı.

Şampiyonluk Anı

2 saat 2 dakika süren mücadelede Madison Keys, 26 yaşındaki Sabalenka'yı 6-3, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu. Bu tarihi zafer, Keys'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Madison Keys, bu zaferle birlikte tenis dünyasında adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkimspor'u 83-64 Mağlup Etti
2
Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
3
Beşiktaş'ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu
4
Sivasspor 5-2 Kayserispor: Trendyol Süper Lig'de Sürpriz Zafer
5
Gençlerbirliği, Boluspor'u Deplasmanda 2-0 Geçti
6
Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmaları Samsun'da Başladı
7
Galatasaray-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!