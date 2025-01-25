Madison Keys, Avustralya Açık'ta Tarihi Şampiyonluk Elde Etti

Avustralya Açık'ta Eğlenceli Final

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta büyük bir heyecan yaşandı. ABD'li tenisçi Madison Keys, finalde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka'yı yenerek kariyerinde bir ilke imza attı ve ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Final Maçının Detayları

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 14. gününde gerçekleştirilen tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası olan Sabalenka ile 19 numaralı seribaşı Keys karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, Sabalenka için üst üste 20. galibiyetini elde etme ve üçüncü kez Avustralya Açık'ta şampiyon olma fırsatıyken; Keys için de ilk kez Avustralya Açık finalinde mücadele etme şansıydı.

Şampiyonluk Anı

2 saat 2 dakika süren mücadelede Madison Keys, 26 yaşındaki Sabalenka'yı 6-3, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu. Bu tarihi zafer, Keys'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Madison Keys, bu zaferle birlikte tenis dünyasında adını altın harflerle yazdırmayı başardı.