Malatya'da 380 Sporcu Okul Sporları Oryantiring Yarışmasında Ter Döktü

Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilciliği öncülüğünde 100.Yıl Parkı'nda düzenlenen yarışmaya 380 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:38
Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilciliği öncülüğünde 100.Yıl parkında düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Yarışması, okulların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Yarışlarda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde toplam 380 sporcu ter döktü. Etkinlik, çekişmeli anlara sahne oldu ve dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Varol, "Oryantiring 1800’lü yıllarda İsveç’te ortaya çıkan bir spor branşıdır. Oryantiring müsabakasında amaç araziye yerleştirilen hedeflere harita ve pusula yardımıyla en kısa sürede bularak, parkuru tamamlamaktır. Türkiye Oryantiring Federasyonu; Oryantiring sporunun Türkiye’de sorumlu federasyonudur. 2002 yılında kurulan federasyon Uluslararası Oryantiring Federasyonu üyesidir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Varol, Malatya’da bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek "Katilim sağlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve yarışmada hava muhalefetine rağmen özveriyle görev yapan hakemlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

