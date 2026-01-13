Malatyalı Sporcular Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonasına Hak Kazandı

Batman’daki 2025-2026 Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Yarışmalarında Malatyalı sporcular çeşitli dereceler elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:03
Batman'da 13 ilden 380 sporcunun katıldığı mücadelelerde önemli başarılar

Batman’da düzenlenen 2025-2026 Okul Sporları müsabakalarının Bilek Güreşi Gençler A Kız/Erkek Grup Yarışmalarında Malatyalı sporcular dikkat çekti. Çeşitli kategorilerde dereceye giren isimler, elde ettikleri sonuçlarla Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Organizasyona 13 ilden toplam 380 sporcu katıldı; bunların 185’i erkek, 195’i kız sporculardan oluşuyordu. Yarışmalar çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu ve Malatya’yı temsil eden genç sporcular önemli dereceler alarak başarılarını tescilledi.

Dereceye giren Malatyalı sporcular arasında Hüsne Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Biri, sol kol 55 kilogram kategorisinde bölge birincisi oldu. Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mahmut Taşçı ise sağ kol 65 kilogramda bölge ikinciliği elde etti.

Ayrıca Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi öğrencisi Veysel Ciğal, sol kol 50 kilogram kategorisinde bölge üçüncüsü olarak dereceye girdi. Bu sporcuların tümü, aldıkları dereceyle bir üst organizasyon olan Türkiye Şampiyonasında mücadele etme hakkını kazandı.

Malatya heyeti ve antrenörleri, genç sporcuların elde ettiği başarıları memnuniyetle karşıladı ve ilerleyen dönemde yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıkların sürdürüleceğini belirtti.

